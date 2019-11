ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı müğənni Nazim Pişyari olub.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni gənc ifaçılara olan narazılığdan danışıb:

“İndiki cavanlar çox təkəbbürlüdür. Gərək pul verəsən ki, salam versinlər sənə. Hamıya şamil etmirəm, amma çoxları belədir. İndiki cavanların oxumaqlarında çox qüsurlar var”.

