Oqtay Şirəliyevdən yeni - TƏYİNAT

Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinin (RMDM) "Böyrək xəstəlikləri və transplantologiya” şöbəsinin müdiri Rəşad Şolan Səhiyyə nazirinin əmri ilə Səhiyyə Nazirliyinin Böyrək transplantasiyası üzrə Baş mütəxəssisi təyin olunub. Metbuat.az bildirir ki, Bu barədə Modern.az-a Mərkəzdən verilən məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, Rəşad Şolan icra etdiyi mürəkkəb cərrahi əməliyyatlarla tanınıb.

O, özü haqqında bu ifadəni təkrarlamağı sevir: "Mən həm insan kimi radikalam, həm də cərrah kimi”. Yerli media onu virtuoz cərrahi istedadına görə "qızıl əllər” kimi qələmə verir. R.Şolan cərrah-uroloq olaraq, uroloji cərrahiyyənin bütün sahələri, eləcə də böyrək transplantasiyası üzrə çalışır.

