Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməni əsgər özünü öldürüb.

Metbuat.az bildirir ki, APA-nın məlumatına görə, noyabrın 4-də saat 19.30-da 2000-ci il təvəllüdlü Erik Arutyunyanın meyiti tapılıb.

Ermənistan İstintaq Komitəsindən bildirilib ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

İstintaq gedir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.