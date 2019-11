Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova küsdüyü qardaşı uşaqları ilə bir müddət əvvəl efirdə barışmışdı.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ad gününü "Zaurla Günaydın" proqramında qeyd edən xanəndəni müğənni Ramal İsrafilov tək qoymayıb.

Ramal bibisi üçün qızıl sırğalar gətirib.

Qeyd edək ki, Ramal, qardaşları Valeh və Vüsal İsrafilov Əyyubova ilə uzun müddət danışmayıb. Mələkxanım qardaşı övladlarına əsəbiləşmiş və onlarla bağlı "Ölsələr də, heç nə etməyəcəm" sözlərini demişdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.