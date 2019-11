Bu ölkədə ən gəlirli 10 şirkətdən 5-i qumar biznesinə məxsusdu

2018-ci ildə Gürcüstanda ən gəlirli şirkətlərin adları açıqlanıb. İlk onluqda yer alan beş şirkət qumar biznesinə məxsus olub.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Gürcüstan Milli Statistika İdarəsi (GEOSTAT) yerli KİV-lərin sorğusuna cavabında bildirib.

Qeyd edilib ki, 2018-ci ildə bu ölkədə qumar biznesinin dövriyyəsi əvvəlki illə müqaisədə 128% artaraq 13,806 milyard lariyə (7,915 manat) çatıb. 2017-ci ildə isə dövriyyə 6,050 milyard lari (3,468 milyard manat) təşkil edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.