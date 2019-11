Dünyada elə yerlər var ki, orada heç olmasa ömründə bir dəfə olmaq istəyərsən.

Burada ləziz təamlardan dadmaq da mümkündür.

Ancaq yeməklər həmin yerlərin gözəlliyi qarşısında kölgədə qalır.

Milli.Az lent.az-a istinadən dünyada gözəlliyi ilə xoş təəssürat bağışlayan restoranların fotolarını təqdim edir:

Milli.Az

