Ən çox dava edən bürclər - Onlara qarşı diqqətli olun

Hər bir insanın baş verən mənfi hadisələrə reaksiyası fərqlidir. Bəziləri həmin an sakit qala bilsələr də, bəzilərində bu qəqtiyyən alınmır və əsəbiləşməyə başlayırlar. Hətta sözləri ilə ətrafdkıların qəlbini qırırlar. Astrologiyada da davakar olması ilə məşhurlaşan bürclər var.

Metbuat.az ən çox dava edən bürcləri təqdim edir:

Qoç bürcü

Qoç bürcündən olan insanlar mülayim xasiyyətli olurlar. Çox tez əsəbiləşirlər və səbirsiz olurlar. Nəticə olaraq ya ətrafdakı insanlarla dava edərlər ya da sakitləşib kənarda dayanarlar. Lakin qoç bürcü nə olursa olsun, heç kimə kin saxlamaz. Əsəbiləşəndə çox aqressiv olurlar adətən gözlərinən alov çıxır. Tez zamanda əsəbiləşən qoçların tez zaman da sakitləşilər.

Buğa bürcü

Buğa bürcündən olan insanlar davaya meyilli olurlar. Kimsə onlara tabe olmadıqda problem yaradırlar. Dava etməyə başlayan insanlara əvvəl qışqırırlar. Bu bürcdən olan insanlar hadisələri sakit həll etməyə çalışsalar da, qarşıdakı şəxs onlarla həmfikir olmadıqda dava edirlər.

Əkizlər bürcü

Bu bürcün nümayəndələri daha çox valideynləri və həyat yoldaşları ilə davaya meyilli olurlar. Əkizlər bürcü bəzən onlara göstərilən hörmətin fərqində olmurlar. İstədikıərini ala bilmədikdə dava edərlər. Bu bürcdən olan insanlar bəzən diqqət çəkmək üçün və işlərini həll etmək üçün dava edərlər. Onlar daha çox insanda əsəb yaradan sözlərdən istifadə edərək dava salırlar. Belə vəziyyətdə sevdiklərinin də qəlbini qırırlar.

Şir bürcü

Şir bürcü çox tez əsəbiləşir və onlara qarşı hörmətsizlik edən insanlara dözə bilmirlər. Bu zaman onlar qarşılarındakı insanı görməzdən gələrək onları bir ay, hətta bir il danışdırmırlar. Bəzi şir bürcü bu xasiyyətini daimi hala çevirir və belə yaşamağa öyrəşir. Bu bürclər daim haqlı olduqlarını sübut edənə qədər mübahisəni davam etdirirlər.

Qız bürcü

Qız bürcü güclü olduqlarını sübut etmək və digər insanları yanıltmaq üçün lazım olduğu qədər dava edirlər. Bu bürcdən olanların bəziləri özünə güvəni və hörməti çox aşağıdır. O səbəbdən də bu bürcdən olan insanlar etdikləri dava ilə ayağa qalxmaq yaxud da cəmiyyətdə özünə yer tapmağa çalışırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.