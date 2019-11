Çin gəmiqayırma zavodları Pakistan Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün "Type 054AP" sinfinə məxsus freqatların ikinci partiyasının inşasına başlayıb.

Milli.Az ordu.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk partiyanın inşasına 2019-cu ilin yanvar ayının əvvəlində başlanılıb.

Qeyd olunur ki, sözügedən freqatların çatdırılmasından sonra Pakistan döyüş gəmiləri ən müasir raketlər və sensorlarla təmin ediləcək.

Milli.Az

