Rəşad Mahmudov: “Bu problem həll olunmalıdır”

2020-ci il dövlət və icmal büdcə layihəsinə ölkəmizin müstəqilliyi və sabitliyin qorunmasına zəmin yaradacağını düşüncəsi ilə səs vercəyəm.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri deputat Rəşad Mahmudov Milli Məclisdə çıxışı zamanı deyib.

Deputat əlavə edib ki, bütün arzuların mənbəyində sağlam düşüncə dayanır: “Mən Astara rayonunun bir problemini qaldırmaq istəyirəm. Astarada kanalizasiyası problemini ötən il gündəmə gətirmişdim. 2020-ci ildə bu problemin həlli ediləcəyinə ümid edirəm. 10 ildən çoxdur ki, bu məsələ proqrama salınıb, amma öz həllini tsapmayıb. Mən hökumət üzvlərindən xahiş edirəm ki, bu məsələnin həlli üçün addım atsın”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.