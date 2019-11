M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru Nərgiz Paşayeva nəvəsi Arifin ad günü ilə əlaqədar "İnstagram" səhifəsində paylaşım edib.



Mətbuat.az xəbər verir ki, o, qızı Ülviyyə Mahmudovanın oğlu Arifi ad günü münasibətilə təbrik edib.



Qeyd edək ki, Nərgiz Paşayevanı sosial şəbəkədə etdiyi paylaşım böyük maraqla qarşılanıb.

