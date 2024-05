Üç bürcə şad xəbər: Bu addımı atsanız, xoşbəxt hiss edəcəksiniz

Astroloqların proqnozlarına görə, ayın ilk iki ongünlüyü Əkizlər bürcünün xüsusiyyətləri ilə rəngləndiyi üçün digər bürclər üçün də maraqlı keçəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, bu müddətdə ulduzlar bürclərə səyahət edib, yeni təəssüratlar yaşamağı məsləhət bilir. Eyni zamanda bəziləriniz özünü Robinzon Kruzo kimi hiss etmək üçün tanımadığı yerlərə də səyahət etmək barədə düşünə bilər.

Tərəzi bürcünə bu ay daha çox ictimai həyatdan uzaqlaşmaq və yaxınlarınıza diqqət yetirmək imkanı verilib. Əgər əvvəllər sağlamlığınızın qeydinə qalmaq, gündəlik rejimə riayət etmək, düzgün yemək və idman etmək vərdişiniz yoxdursa, təcili olaraq buna edin. Ulduzlar hələ də tətil etməmisinizsə,onu planlaşdırmağı məsləhət görürlər.

Mayda Əqrəblər gücünü tez səfərbər edib maksimum sürətlə irəli getməyə məcbur olacaqlar. Həyatınızın müxtəlif sahələrində çox tez həll edilməli olan problemlər və vəzifələr yaranacaq. Düzdür, bu stresli məqam olsa da, daxili rahatlıq tapa bilərsiniz.

2024-cü ilin mayı Oğlaq bürcü üçün böyük perspektivlər vəd edir. Hər mənada yeni obraza alışmaq, eləcə də sənətdə və yaradıcılıqda özünü ifadə etmək imkanı yaranıb. İşlərinizdə sabitliyə və ardıcıllığa arxalana bilərsiniz. May ayında gəliriniz sobada bayram tortları kimi şişə bilər.

Metbuat.az

