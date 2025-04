ABŞ bu ölkəni bombaladı - Onlarla ölü var

ABŞ ordusu Yəmənin Hudeyda şəhərinin qərbindəki Ras İsa limanına hava hücumu təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yəməndə İranın dəstəklədiyi husilər açıqlama veriblər. Husilərə məxsus “əl-Məsirə” televiziyasında yayımlanan xəbərə görə, ABŞ-nin döyüş təyyarələri Hudeydadakı dəniz limanını iki dəfə hədəfə alıb. Hücum zamanı aralarında səhiyyə işçiləri də daxil olmaqla 38 nəfər ölüb, 102 nəfər yaralanıb. Hücum nəticəsində limanda baş verən yanğının söndürülməsi və yaralıların xilas edilməsi üçün mülki müdafiə qrupları işlərini davam etdirir.

Qeyd edək ki, Donald Trampın hakimiyyətə gəlməsindən sonra ABŞ ordusu Yəmənə hücumları intensivləşdirib.

