Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, Şoqakat kəndindən 19 kilometr şimalda zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin Xilasetmə Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Yeraltı təkanlar mayın 7-də saat 20:40-da olub.

Zəlzələnin ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Episentrdə yeraltı təkanların gücü 2-3 bal olub.

