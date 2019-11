Milli.Az xəbər verir ki, bunu xanım sənətçi ilə eyni verilişdə qonaq olan əməkdar artist Teymur Əmrah deyib.

Teymur Əmrah Mətanəti dekolteli, dar geyiminə görə efirdə tənqid edib:

"Paltar hədsiz gözəldir. Mən xanım olsaydım, bu paltarla ariya oxuyardım, "Dərələr" oxuyardım. Biri də bu paltarla səhnədə estrada mahnısı oxuyub, sürətli hərəkət etmək düz gəlmir. Başqa paltar geyinmək lazım idi".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.