Gələn il Rusiyanın Milli Rifah Fondunun valyuta ehtiyatlarında ABŞ dollarının payı azaldılacaq.

"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə qonşu ölkənin maliyyə nazirinin müavini Vladimir Kolıçev məlumat verib.

O, bunu geosiyasi risklərlə izah edib.

Noyabrın 1-nə sözügedən fondda 8 trilyon rubl (təxminən 124 milyard ABŞ dolları) məbləğində vəsait var ki, bunun da 46%-i xarici valyutada, o cümlədən 45%-i dollarda saxlanılır.



