"Quran"da yer alan DƏHŞƏTLİ PROQNOZLAR: ABŞ çökəcək, İsrail müsəlmanları yox edəcək və...

“Çox yaxında “Qurani-Kərim”in Nəsr surəsi ilə müjdələnən insanlar dalğa-dalğa İslam dininə doğru gələcək”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri araşdırmaçı yazar Məhəmməd Əli Bulud deyib.

O bildirib ki, sionistlər genetikası dəyişdirilmiş qidalar ilə başda müsəlman ölkələri olmaqla, insanlığı hədəf alıb və qiyamət günün gətirməyə çalışırlar.

“Qurani Kərim”dəki surələrin düzülüşündən bəhs edən Bulud insanlığın Kafirun dövründən çıxıb, İza-Caə dövrünə girdiyini, daha sonra gələcək Təbbət dövrü ilə İslama qarşı dayanan bütün qüvvələrin bir-bir yox olacağını deyib.

“Türkləri bu kitabdan qoparmadıqca biz onlara tam olaraq hakim ola bilməyəcəyik”

İsrailin Türkiyəyə qarşı planlaşdırdığı hadisələrdən bəhs edən araşdırmaçı bildirib ki, cümhuriyyətin ilk dövrlərindəki inqilabların məqsədinin türk millətini Qərb üçün təhdid olmaqdan çıxarmaq olub. İngilis nazir Qladston 1894-cü ildə Lordlar Palatasına əlində “Qurani Kərim”lə daxil olmuş və “Türkləri bu kitabdan qoparmadıqca biz onlara tam olaraq hakim ola bilməyəcəyik” sözlərini demişdi.Türkləri “Quran”dan qoparmaq üçün çox ciddi əməliyyatlar aparıldı. Bunların çoxu da modernləşmək və qərbləşmək adı altında edildi. “Modernləşib qərbləşərsək, bu ölkəni ayaq üstə saxlaya bilərik” sözlərinə inandırdılar.

1940-cı illərdə İsmət İnönünün əli ilə təhsil sistemini zəiflətmək üçün işlər aparıldı. Çünki gördülər ki, sistemə rəğmən, insanlar “Qurani Kərim”dən qopmurlar. Sistemi çökdürərək manqurtlar yetişdirməyə başladılar. Düşünün, 12 il ingiliscə tədris olunursunuz, amma ''what’s your name''dən o yana gedə bilmirsiniz. Sistem sənə illərlə riyaziyyat keçir, amma içindən bir dənə də riyaziyyat dahisi çıxmır. Hindistanda 18 min tekstil ustasının, işçisinin əli kəsildi ingilislər tərəfindən. Məqsədləri hind qumaşının İngiltərədə istehsal edilərək bir nömrəli olması idi. Keçmişdə “sanki mübarək hind qumaşı” ifadəsini işlədirdik. Çünki dünyanın ən gözəl qumaşı idi və yalnız Hindistanda istehsal olunurdu. İngiltərə bunu götürüb apardı və bir daha istehsal olunmasın deyə qumaşı bilən hər kəsin əllərin kəsdi.

Avropa İttifaqının bayrağında neçə ulduz var? 12. Yaqubun 12 övladını təmsil edir. 12 həvarini təmsil etmir, çünki əslində 11 həvari var, Yahuda xəyanət etmişdi. Heç bir xristian 12 ulduzun altında dayanmaz. Bu, yəhudi simvoludur. Bu bir əməliyyat idi. Yəni əvvəlcə Qərbi çökdürdülər. Hazırda Qərb sionistlər üçün bir “Troya atıdır”. Sionistlər Qərbin gücündən istifadə edir, amma niyyətləri Qərbə aid deyil. Niyyət yəhudi niyyətidir.

"Sadəcə Türkiyəyə və müsəlman coğrafiyası üzərindəmi oyunlar oynanılır?"

“Tövrat” nəzər salsaq, “Ey İsrail, sənin yaxşı davranışına, sənin idarəçilərin mane olur” sözlərini görürük. Məhz bunu görmək lazımdır. Yəhudi dövlətinin ömrünün uzadılması üçün yaxşı davranması lazımdır. Amma sionistlər buna icazə vermir. Yəni pul ataları və baronlar öz mənafelərini güdürlər. İnsanları qiyamətə sürükləyirlər. İblislər, şeytanlar və mələkdən başqa bütün varlıqlar İsrailin maraqlarına xidmət edir. Bunlardan biri də faldır. Harud və Marud adlı iki mələk insana sehr və falı öyrətdi. İsrail oğullarına öyrətdilər. İstehsal etməyi, yeməyi, qidanı bitirdilər. İnsan deyilən varlığı nəs etməyə doğru aparırlar. Çünki iblisin etmək istədiyi insanı nəs etməkdir. İblisin sürgünü bitənə qədər. İmtahan ilə birlikdə Yer üzünə sürgün edilmiş bir varlıqdır iblis. O məlum günə qədər buradadır. Sionistlərin beynini ələ keçirib, onlar da ona xidmət edir. Bunu bir müsəlman kimi danışmaq asandır. Ayədə “Şeytan ona xidmət edənlərə özünü inkar etdirir” deyilir. Hazırda edilən budur. Bir iblis əməliyyatıdır: bir an əvvəl insanın insanlıqdan çıxmasını və qiyamətin qopmasını təmin etmək...”

“Günəş bir gün bizim iqtidarımızın üzərində doğacaq”

Məhyəddin Ərəbinin bir kitabında oxumuşdum: “Nəticədə insan insanı doğmamağa başlayacaq”. Ən sonuncu doğulan insan Çində bir əkiz olacaq: bir qız, bir oğlan. Amma insanlar gəlməyə davam edəcək. Ona görə də baxın, əfəndi artıq Çindir. Diqqət edin. Çinə istiqamətlənməyə başlayıblar. ABŞ-ın fitili yaxında alovlanacaq. Hegemoniya ondan alınacaq. İngilislərdən amerikalılara keçdilər. Oradan da Çinə keçəcəklər. Çin bu tərəfə gələcək. Amma çox daha böyük bir bəla ilə. Çünki Məcuc və Yəcuc onlarla birlikdə gələcək. Bu torpaqları çox dəhşətli şeylər gözləyir. Amma Günəş bir gün yenidən bizim iqtidarımızın üzərində doğacaq, Allahın izni ilə. Mən ölərəm, görmərəm, amma siz görərsiniz, inşallah”.

“Fitnənin qarşısında heç nə dayana bilmədi”

Dünyanın hər bir nöqtəsində fəlakət deyiləcək hadisələr yaşanır. Bu sözlərin bu hadisələrlə bağlılığı varmı?

İlk tövhid kitablarından biri olan “Avesta”da günlərin sonunda Ahura Mazda ilə Əhrimənin bir müharibəsi var. Əhrimən şeytan, Ahura Mazda Rəhmandır. Əhrimən o müharibədə “Fitnə” adlı əsgəri meydana çıxarır. Qarşı tərəflərin əsgərlərinə meydan oxuyur. Qarşısına gələn hər kəsə qalib gəlir. Bəs hansı müqəddəs məğlub olmur. Yer üzündəki “inkar-i uluhiyyət” fikri hakim oldu. Bütün müqəddəslər yerlə-yeksan edildi. Əgər biz əfsanəni, yəni mifi doğru oxuya bilsək, onsuz da, çoxunun gerçəkləşdiyini görərik. Bir müsəlman, xristian və ya bir yəhudi öz rzası ilə axirətə inandığı halda, bundan imtina edir. Dünya nemətlərini seçir. Bundan daha böyük fitnə varmı? Mifin davamında Fitnənin qarşısında heç nə dayana bilmir. Sonda isə Ahura Mazdaya, yəni Allaha meydan oxuyur.

“Qidalar vasitəsilə hormonal balans pozulur”

“İblisin əsgəri olann sionist əsgərin əldə etdiyi güc və elmin qarşısında dayanan nəsə yoxdur. Ona görə də indi birbaşa Tanrı ilə başa-baş dayanır. Çünki qiyamətin gəlməsini istəyir. Buna görə də insanı yıxır, halalın içinə murdarlıq qatır. Heyvana həzm edə bilməyəcəyi şeylər verilir. Heyvan bədəni də bunu yağ kimi depolayır. 1,5 və ya 2 yaşlı heyvanı 3-5 ton boyda şişirir, ətli olmasını təmin edirik deyirlər. Praqmatik baxırlar. Amma bunu edənlər qəsdən edir. Çünki sən bir müsəlmana donuz yedirə bilməzsən. Murdar ət də yedirə bilməzsən. Amma halal əti murdarlıqla böyüdürlər. Toyuqda da eyni şeyi edirlər. 45 günə toyuğu 2 kilo edir. Lezbiyanlığı toyuqla işin içinə sıxışdırır araya. Çünki toyuğa astrogen yükləyir ki, yumurtadan dişi çıxsın. Sən də bunu yeyirsən, hormon balansın dəyişir. Dünyanın dörd bir tərəfində lezbiyanlıq və LGBT baş alıb gedir. Daha da çoxalacaq. Çünki bunu qidanın əli ilə edirlər. Qidalar hormonların balansını pozur.

“Geni dəyişdirilmiş buğdanı Rokfeller ərsəyə gətirdi”

Genetikası ilə oynanmış buğda və çörək də tez-tez gündəmə gəlir. 1954-cü ildə Rokfeller Kolumbiyada geniş dəyişdirilmiş buğdanı əkib çoxaltdı. Bu, dünyada 3 yerdə zorla əkildi: Türkiyə, Pakistan və Hindistanın müsəlman bölgəsi. Qəsdən edilmədimi? Türkiyədəki buğdanın 10 ədədini birləşdirə bilməsəniz, un əldə edə bilmirsiniz. Un ələ gələndə isə bunun açıla bilməsi üçün “sistanin” adlı maddə qatırlar – E-920. “Sistanin” maddəsinə “xəmir agenti” deyirlər. 6 saatda mayalanan xəmir 1 saata mayalansın və açılanda düppədüz olsun deyə əlavə edirlər. O tərəfi ilə bu tərəfi görünən lavaş da belə əmələ gəlir. “Sistanin” qaz tükündə, donuz tükündə və kişilərin qara saçında olur.

“Qida problemi təhlükəsizlik problemidir”

1975-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bir hesabat yayımladı. “Dünyanın ən nəsilartıran kişiləri türklərdir. 1 mm küpündə 75 milyon ədəd toxum var”. Hazırda ən igid kişidə 15 milyonu keçmir. Şikəstlər, autizm xəstələri da artacaq. Bunları bilərək edirlər. Ayədə belə deyir: “gəlib sənə yaxşı şeylər deyər, sən də heyran qalarsan. Diqqət et, o, təhlükəli düşməndir. Çünki səninlə bunu danışdıqdan sonra nəslini pozacaq”. İndi də bunu edirlər. Qida problemi təhlükəsizlik problemidir. Onlar da bizi buradan vurur”.

“Gələcəyi dizayn etmək mümkündür”

Rəqəmsal çağda inanılmaz hadisələr baş verir. Daha böyük fəlakətlər bizi gözləyirmi?

“Bu hadisələrdən qorxuram, çünki “Quran”da “heyrətə salacaq işlər var” deyilir. İndi “rəqəmsal” adlandırdığımzı şey rəqəmlərin axınıdır. Urasin və sitozinin yerini dəyişdirəndə insanı başqalaşdıra bilərsiniz. Avatar, qanadlı insanları heç demirəm. Bunlar tamamilə süni şəkildə gerçəkləşəcək. Məsələn, “sars” virusunu israillilər ərəblər üçün dizayn edib buraxdılar. Lakin maraqlı şəkildə insan geni buna reaksiya verdi və anlaya bilmədilər. Kimi vurdu? Çini. Çini “sars” virusu ilə diz çökdürdülər. İndi Çin onlara hökm etməyə hazırlaşır. Çünki rəqəmsal dünya onların əlindədir. “Quran” bizə bunları dedi, amma əməl etmədik”.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.