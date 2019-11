Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan ABŞ-ın birinci xanımı Melaniya Trampın qonağı olub.

Publika.az xəbər verir ki, Ağ Evdə görüşən ledilər kiçik ekskursiyadan sonra prezidentlərin görüşünə qatılıb və daha sonra baş-başa söhbət ediblər. Söhbətin detalları hələ ki, açıqlanmır.

Birinci xanımların görüşə xüsusi hazırlaşdığı libaslarından bəllidir.

Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərlik etdiyi rəsmi heyət ABŞ-da səfərdədir.

