Zaur Baxşəliyevin özünə şirkət açdı

Tanınmış aparıcı Zaur Baxşəliyev yeni biznes qurub.



Mətbuat.az bildirir ki, Zaur Baxşəliyev bu barədə açıqlamasında bildirib. Aparıcı işin "İnstagram" üzərindən gedəcəyini açıqlayıb:



"Artıq təmir -tikinti işləri ilə məşğul olacağam. "ZGD" adlanan şirkət Azərbaycanın bütün ərazilərində fəaliyyət göstərəcək".



