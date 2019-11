Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko 2020-ci ildə keçiriləcək seçkilərdə namizədliyini irəli sürəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lukaşenko jurnalistlərə açıqlamasında deyib.



“Seçkilər 2020-ci ilin yayında keçiriləcək və mən də iştirak edəcəyəm. Ancaq liderlik kreslosundan “göyərmiş barmaqlar”la yapışmayacam. Belarus sakinləri özləri mənim namizədliyimi irəli sürməlidirlər”.

