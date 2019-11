ABŞ-ın Kaliforniya əyalətində silahlı hücum baş tutub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Silahlı hücum futbol matçı izləmək üçün toplanan kütləyə qarşı həyata keçirilib.

Hadisəni törədənlər hələki tutulmayıb.

