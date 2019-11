Kombilərdə bunu edin - qaza və işığa qənaət edəcəksiz - VİDEO

Mövsüm səbəbi ilə demək olar ki, hər kəs kombiləri işə salıb. Mütəxəssislər isə xəbərdarlıq edir. Bir neçə nüansa diqqət etməklə kombi üçün istifadə edilən qaza və ya elektrik enerjisinə qənaət edə bilərsiz. Hətta sərfiyatı 30-35 % azaltmaq da olar. Ən vacib məsələ isə sistemi əvvəlcədən təmizləməkdir.

Metbuat.az bildirir ki, qışda evlərin kombi ilə isidilməsi üçün çəkilən xərci azaltmaq mümkünür. Bunun üçün bir neçə nüansa diqqət etmək lazımdır. Ən vacib məsələ isə hələ sistemi işə salmazdan əvvəl radiator və boruların içinin yuyulmasıdır. Mütəxəsissislər bildirir ki, xüsusi avadanlıqlə həyata keçrilən bu proseslə hətta 35 % -ə qədər qənaət mümkündür.

Bu prosesin məbləği evdə hər bir radiator birlşəməsi üçün 10-20 manat arasında dəyişir və radiatorların sayı artdıqca qiymət də ucuzlaşır. Usta Zaur Allahverdiyevin sözlərinə görə, digər bir üsul isə radiatorların tənzimlənməsi ilə sərfiyyatı azaltmaqdır ki, bununla da böyük həcmdə qənaət etmək olar.

Bir də gecə ilə gündüz arasında temperatur fərqi çox olduğundan yaxşı olar ki, ev sahibləri gecələr kombinin temperaturunu artırıb, gündüz isə azaltsınlar. Bu da sərfiyatın böyük həcmdə azalmasına kömək ola bilər. (XəzərTv)

