"Xəbər saytları mənə qarşı kampaniyaya başlayıblar".

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Elçin Əlibəyli şəxsi "Facebook" profilində yazıb.

O, yazıb:

"Bir-birinin ardınca yalan, sifarişli xəbərlər qoyurlar. Bütün yazılanlar yalandır və mətbuatın bu iyrəncliyinə etiraz olaraq ölkəni birdəfəlik tərk edirəm, təki dincəlsinlər!"

Əlibəyli həyat yoldaşına böhtan atan şəxslərin qanun qarşında cavab verəcəyini bildirib.



"Həyat yoldaşımın adını hallandıran saytları bir-bir məhkəmə qarşısına çıxaracağam!"

