Stoltenberq NATO ilə Rusiyanı müqayisə edib

NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq Rusiyanın müdafiə xərcləri ilə müqayisədə alyansın yüksək hərbi xərclərini izah edib.

Metbuat.az bu barədə RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir.

O qeyd edib ki, NATO-nu "effektiv ordularla" "effektiv ittifaq" hesab edir.

Bundan başqa, Stoltenberq NATO-nun büdcəsini Rusiyanın xərcləri ilə müqayisə edərək, "daha yüksək həyat standartı" haqqında bildirib.

"Əgər NATO və Rusiya üzrə müttəfiqlərin arasında maaşları və xərcləri müqayisə etsək, onda, əlbəttə xərclərin səviyyəsi yuxarı olar. Siz bazar qiymətləri və valyutalar üzrə büdcələri müqayisə etsəniz, belə nəticələr çıxararsanız, amma bu, daha kiçik effektivliyi əks etdirmir", - deyə o bildirib.

Stoltenberq qeyd edib ki, ittifaq müdafiə və dözümlülük təminatının lazım olduğu qədər sərmayə qoymağı planlaşdırır.

