İspaniya La Liqasında 13-cü turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionluğa iddialı olan "Barselona" klubu səfərdə "Leqanes"lə qarşılaşıb. Görüş Katalon təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. "Barselona"nın heyətində Suares və Vidal fərqləniblər.



Qeyd edək ki, bu qələbədən sonra xallarının sayını 28-ə çatdıran "Barselona" turnir cədvəlində 1-ci yerdə qərarlaşıb.

