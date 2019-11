Müğənni Ayan Babakişiyeva Xəzər TV-də yayımlanan "Şən bazar" verilişinə qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə rəqs edən müğənninin ətəyi qalxıb.

Bunu görən Əməkdar artist Rafael İsgəndərov zarafat edərək ətəyinin qısa olduğuna işarə edib: "Bunu bir az uzun geyinərdin. Fırlanmaq istədi, alınmadı".

Çətin vəziyyətə düşən Ayan isə vəziyyətdən çıxa bilib. Müğənni bildirib ki, ilk dəfədir efirə belə qısa geyinir.

