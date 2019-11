Almaniya kansleri Angela Merkel istefa verməyəcəyini elan edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Bundestaqda çıxışı zamanı deyib.

“Xanımlar və cənablar, hesab edirəm ki, bizim üçün nəzərdə tutulan səlahiyyət müddətini sona qədər işləməliyik”.

Son vaxtlar sağlamlıq problemləri fonunda Merkelin istefa verəcəyi barədə xəbərlər yayılır.

