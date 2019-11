Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rəna Mahmud qızı Əfəndizadənin 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən Rəna Əfəndizadə Azərbaycanda memarlıq sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilib.

