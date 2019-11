İranda Qarabağla bağlı təxribatçı kitab təqdim olundu - FOTO

Noyabrın 26-da İranda erməni dilində “Gələcək üçün Artsax xatirələri” adlı kitabın təqdimatı keçirilib.

Metbuat.az "oxu.az"-a istinadən bildirir ki, Vahik Torosianın erməni işğalını qanuniləşdirən, ona haqq qazandırmaq məqsədilə ikinci kitabı Tehran şəhərində nəşr olunub.

Ermənilərə məxsus “Araks News” xəbər portalının yaydığı məlumata görə, kitabın təqdimatında “Friden alimlər birliyinin üzvləri”, keşiş Məsrup Ratusiyan, Tehran və İranın şimal şəhərlərində yerləşən ermənilərin parlamentdəki deputatı Karen Xanləri, Heraç Safarian, Qaspar Əmirxanian, Melina Manqasariyan və Vahik Torosiandan ibarət erməni lobbisinin üzvləri iştirak ediblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.