Rusiyanın Krasnoyarsk şəhərində azərbaycanlıya aliment ödəməyən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, polis əməkdaşları küçədə onları görüb özünü qəribə aparan və qaçmağa başlayan şəxsi saxlayıblar.

Araşdırma nəticəsində 31 yaşlı şəxsin Azərbaycanda yaşayan övladı üçün aliment ödəmədiyinə görə 2018-ci ilin avqust ayından federal axtarışda olduğu məlum olub.

Polis hadisənin təfərrüatını araşdırır. (oxu.az)

