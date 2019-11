Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında yeni şöbə yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni şöbə Hüquq ekspertizası şöbəsi adlanır.

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şahin Məhərrəm oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq ekspertizası şöbəsinin müdiri təyin edilib.

Xatırladaq ki, Ş.Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq ekspertizası məsələləri şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.