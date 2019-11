Prezident Administrasiyasında İqtisadı məsələlər və İnnovativ inkişaf siyasəti şöbəsi yaradılıb

Prezident Administrasiyasında İnnovativ inkişaf və elektron hökumət məsələləri şöbəsi və Prezidentin İqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi-şöbəsi əsasında yeni struktur yaradılıb.



Metbuat.az məlumatına görə, bu, Prezident İlham Əliyevin Prezident Administrasiyasının yeni strukturu barədə sərəncamında əksini tapıb.



Yeni yaradılan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadı məsələlər və İnnovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsumov təyin edilib.

