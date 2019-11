Prezidentin Katibliyinin rəisi-Prezidentin köməkçisi postu ləğv edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Prezident İlham Əliyevin Prezident Administrasiyasının yeni strukturu barədə sərəncamında əksini tapıb.

Qeyd edək ki, Prezidentin Katibliyinin rəisi-Prezidentin köməkçisi Dilarə Seyidzadə olub.

