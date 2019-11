Prezident Administrasiyasında yeni şöbə yaradılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Prezident İlham Əliyevin Prezident Administrasiyasının yeni strukturu barədə sərəncamında əksini tapıb.

Sərəncama əsasən, Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi yaradılıb. Şöbə müdiri postuna təyinat olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.