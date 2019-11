Xalq artisti Aygün Kazımovaya ağır itki üz verib.



Metbuat.az bildirir ki, A.Kazımovanın bir həftə öncə azadlığa çıxan qardaşı Kazım Kazımzadə vəfat edib.



Qeyd edək ki, Kazımov Kazım Ələsgər oğlu Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci və 178.2.4-cü maddələri ilə təqsirli bilinib. Noyabrın 15-i isə Xalq artisti Aygün Kazımova Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində olub. Xalq artisti orada ağır durumda olan qardaşı Kazım Ələsgər oğlu Kazımzadəyə baş çəkmişdi.(News24.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.