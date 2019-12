Milli Məclisin xüsusi iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) parlamentin buraxılması ilə bağlı müraciətinə baxılacaq. Daha sonra Prezidentə müraciət ünvanlanacaq.



Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Siyasi Şurasının noyabrın 28-də keçirilən iclasında Milli Məclisdə təmsil olunan YAP üzvlərinə parlamentin buraxılması təşəbbüsü ilə çıxış etmək tövsiyə olunub. Deputatlar yekdilliklə bu təklifi dəstəkləyiblər.



5-ci çağırış Milli Məclisin buraxılması təklifi mövcud parlamentin dövlət başçısının həyata keçirdiyi uğurlu və çevik siyasətə adekvat olmaması, ölkədə aparılan islahatlardan geri qalması ilə əsaslandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.