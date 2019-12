Səhiyyə Nazirliyindən XƏBƏRDARLIQ: Hava təhlükəlidir

İranın Səhiyyə Nazirliyi Tehran şəhərində bütün əhaliyə uzun müddətə və ağır fəaliyyətlər üçün mənzildən çıxmamaları haqda xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu İranın Səhiyyə Nazirliyinin Ətraf Mühit Sağlamlığı və Əmək Mərkəzinin hava təmizliyi və iqlim dəyişikliyi qrupunun sədri doktor Abbas Şahsevəni deyib.

A.Şahsevəninin sözlərinə görə, ürək-damar xəstələri, uşaqlar, yaşlılar və hamilə qadınlara mənzildən çıxmamaq məsləhət görülür.

Ötən sutka ərzində Tehran şəhərində havanın keyfiyyət indeksi ilə orta hesabla çirklilik 157 mikrondur.

Nazirlik rəsmisi bildirib ki, şəhər sakinləri açıq havada idmanla məşğul olmağı minimuma endirməli və ya qapalı məkanlarda idmanla məşğul olmalıdırlar. Mənzildən kənarda işləməyə məcbur olan şəxslər xüsusi maskalardan istifadə etməlidirlər.

A.Şahsevəni şəhər meriyasını hava çirkliliyin azaldılması istiqamətində dərhal addım atmasını istəyib.

Tehranda hava çirkliliyinin sabaha qədər davam edəcəyi proqnoz olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.