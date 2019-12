"Halal" sertifikatı verən şirkət cərimələndi

Nizami Rayon Məhkəməsi “Azesert Halal” MMC-nin 1200 manat cərimə edilməsi barədə qərar çıxarıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, şirkət İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528.1-ci (məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun tələblərinin yerinə yetirilməməsi) ilə təqsdirli bilinib.

Nizami Rayon Məhkəməsinin 24 oktyabr 2019-cu il qərarından “Azesert Halal” MMC-nin verdiyi apellyasiya şikayətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılır.

"Azesert Halal" MMC Halal məhsulların sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditasiya edilmiş qurumdur.

