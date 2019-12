Bakının Qaradağ rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı-Qazax magistral yolunda qeydə alınıb.

“Lexus” markalı avtomobillə “Hyundai” və “Mercedes” markalı maşınlar toqquşub. Qəza zamanı çpox sayda insan xəsarət alıb.

Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.

Qəza yerindən videonu təqdim edirik:

