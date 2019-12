“Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları arasında görüşlər bərpa olunmalıdır” - Lavrov

“Jurnalistlərin qarşılıqlı səfərlərini vacib hesab edirik. Bu təşəbbüsün müəlliflərindən biri də Rusiyadır”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycan XİN başçısı Elmar Məmmədyarovla Bakıda görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.

S. Lavrov qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının Moskva görüşündə qeyri-formal sənəd ətrafında müzakirələr aparılıb: “Bu da humanitar əlaqələrin qurulmasını dəstəkləyirdi. Əhali və xalqlar arasında münasibətlərin qurulması vacibdir. İstənilən qərarı bu torpaqlarda yaşayan həm Ermənistan, həm Azərbaycan, həm də Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi verməlidir. Jurnalistlər bu istiqaməti nə qədər çox işıqlandırsa, əldə etməyə ümid etdiyimiz hədəflər daha dayanaqlı olacaq. İcmalararası görüşlər əvvəllər də keçirilib və bərpa olunmalıdır. Bu perspektivli mövzudur. Dağlıq Qarabağın icmaları gələcək yaşayış barədə müzakirələr aparmalıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.