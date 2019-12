Bakıda magistral yolda kran yanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə baku.ws-in "Qaynar Xətti"nə məlumat daxil olub.

Məlumata görə, ağır texnika Heydər Əliyev prospektindən üzü aeroport yoluna gedən istiqamətdə yanıb.

Hadisə yerində olan su maşını yanan kranı söndürməyi bacarıb.

Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.