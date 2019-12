Baş Nazirin Katibliyinin rəisi təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Baş Nazir Əli Əsədov bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Ələsgər Ələsgərov Baş Nazirin Katibliyinin rəisi təyin edilib.

