Saatlıda qatarın minik avtomobili ilə toqquşması nəticəsində xəsarət alan şəxs ölüb.



Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bununla da ölənlərin sayı iki nəfərə çatıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

***

Saatlının Hacıqasımlı kəndində qatar minik avtomobili ilə toqquşub.

Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb.

