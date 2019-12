Sumqayıtda dəniz kənarında kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu gün səhər dənizkənarında kişi meyitinin aşkarlanması barədə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalar zamanı meyiti tapılan şəxsin şəhər sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Ağayev Nicat Adil oğlu olması müəyyən edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

