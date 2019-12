Baş nazirin Katibliyinin yeni rəisi kimdir? - DOSYE

Ötən gün Baş nazir Əli Əsədovun sərəncamına əsasən, Ələsgər Ələsgərov Baş nazirin Katibliyinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az Ələsgər Ələsgərovun dosyesini təqdim edir:

Ə.Ələsgərov 2005-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, 2010-2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetində Hüquqşünaslıq, 2016-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında Dövlət Qulluğunun Təşkili və İdarə edilməsi ixtisasları üzrə təhsil alıb.

O, 2013-cü ilədək müxtəlif dövlət orqanlarında çalışıb.

2013-cü ildən isə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasında Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisinin xidmətində müxtəlif vəzifələrdə işləyib.

Ə.Ələsgərov 2019-cu il oktyabrın 22-dən Baş nazirin köməkçisi vəzifəsində çalışırdı.

