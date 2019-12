Rusiyanın Çita şəhərində içkili olduqları iddia edilən 11 nəfər kafedə dava ediblər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, digər müştəriləri narahat etmələri səbəbi ilə edilən şikayətdən sonra kafeyə gələn polislə də dalaşan qrup kafenin qarşısındaki polis maşınını aşırıb. Hadisə yerindən qaçan şəxsləri saxlamaq üçün axtarış başlanılıb. Axtarış nəticəsində polis maşınını aşıranlar saxlanılıb.

Polis maşının aşması anları yol kameraları ilə lentə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.