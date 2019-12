“İran nüvə sazişini tərk etmək istəmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın Xarici İşlər Nazirliyi belə bəyanat yayıb. Açıqlamaya görə, sanksiyalar ləğv edilərsə, Tehran üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirəcək.

Prezident Həsən Ruhani isə bəyan edib ki, ABŞ iqtisadi təzyiqi dayandırarsa, İran yeni nüvə danışıqlarına qatılmağa hazırdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

