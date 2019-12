Bakıda 7-ci mikrarayon Azadlıq prospektində yerləşən "Hollywood" restoranında erotik rəqs nümayiş etdirilib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, həmin görüntülər Leyla Mirzəliyeva adlı şəxsin ad günü zamanı kənardakılar tərəfindən lentə alınıb. Erotik rəqs edən qızlar ətrafdakılar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Restorandakıları vecinə almadan ehtiraslı rəqs edən Leyla Mirzəliyeva və Nigar Dadaşova sosial şəbəkədə məşhur olan vaynerlərdəndir.

