Azərbaycanda kirayə evlərin necə satılacağı məlum oldu - FOTO

Azərbaycanda dövlət tərəfindən mənzillərin kirayə üsulu ilə necə satılacağı dəqiqləşib.

Metbuat.az FED.az-a istinadən bildirir ki, belə evləri almaq istəyənlər yalnız “ASAN xidmət” mərkəzlərindən birində əldə edilmiş gücləndirilmiş elektron imza sertifikatı ilə “Elektron İpoteka və Kredit Zəmanət” sistemində elektron kabinet yaratmaqla müraciət etmək olar.

Müraciətlər sistemdə elektron şəkildə qeydiyyata alınır. Bundan snra ərizəçi ilkin olaraq qiymətləndirilir yəni, onun məhkumluğu, vaxtı keçmiş kreditinin olub-olmaması, yaşının 60-ı keçməməsi və sair yoxlanılır.

Problemi olanlara imtina verilir, digərləri görüşə dəvət edilir. Burada onların gəlirləri və kredit tarixçəsi daha dəqiq araşdırılır.

Bu məsələdə problem olmayanda kirayə üçün mənzil seçilir, bu barədə müqavilə imzalanır və mənzil müştəriyə təhvil verilir.

Kirayə evlərin satılması prosesi belə baş verir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.