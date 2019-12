Dövlət Komitəsi ağacəkmə kampaniyasında

Bakı. Trend:

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şamaxı yolunda yerləşən Pereküşkül ərazisində keçirdiyi kampaniyaya Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi də qatılaraq yaxından iştirak edib.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Trend-ə verilən məlumata görə, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, yaşıllıqların artırılması, ağac əkilməsinin təşviqi məqsədilə keçirilən ağacəkmə kampaniyası çərçivəsində Komitənin Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin əməkdaşları, ictimai fəal qadınlar və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak edib. Kampaniya çərçivəsində meşə və qeyri meşə fondu ərazilərində iqlimə və relyef şəraitinə uyğun müxtəlif növlü ağaclar əkilib.

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın bir gündə 650 min ağac əkilməsi ilə bağlı təşəbbüsü böyük sənətkarın adının əbədiləşdirilməsi, beynəlxalq aləmdə təbliği, Azərbaycanın ədəbi və mədəni irsinin tanıdılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu təşəbbüs dahi şairin irsinin təbliği ilə bərabər, həm də ətraf mühitin mühafizəsinin vacibliyini insanların, xüsusilə gənc nəslin diqqətinə çatdırır və onları ekoloji problemlərin həllində birgə fəaliyyətə səsləyir.

BMT-nin tövsiyələrinə əsasən, ətraf mühitin qorunması və gender bərabərliyinin təmin edilməsi sıx kəsişən və prioritet məsələlərdən biridir, eyni zamanda ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafına təsir göstərir.

Qeyd edək ki, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 15-ci hədəfi ekosistemlərin dayanıqlı istifadəsini müdafiə, bərpa və təbliğ etmək, meşələri dayanıqlı idarə etmək, səhralaşma ilə mübarizə aparmaq, torpaq deqradasiyasının qarşısını almaq və dayandırmaq, o cümlədən biomüxtəliflik itkisini dayandırmaqdan ibarətdir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.