ANS ÇM-lə bağlı Prezidentə müraciət edilib

Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin adını daşıyan ANS ÇM - 102 FM radiotezliyinin satışı ilə bağlı tender Azərbaycan ictimaiyyətinin narahatlığına səbəb olub.

Hörmətli cənab Prezident!

Hörmətli Mehriban xanım!

Geniş şəkildə yayılmış media və sosial şəbəkələrdə yaranan dərin narahatlıqla Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, qorxmaz jurnalist, ölkəmizdə reportyor məktəbinin qurucusu Çingiz Mustafayevin adını daşıyan ANS ÇM - 102 FM radiotezliyinin satılması üçün tender elan olunması ilə əlaqədar Azərbaycanın yaradıcı ziyalılarının nümayəndələri, elm adamları, media nümayəndələri sizə müraciət edir.

Çirkin erməni təbliğatı ilə mübarizədə silinməz iz qoyan Ç.Mustafayevin 60 illik yubileyi ərəfəsində Milli Televiziya və Radio Şurası, Avrasiya məkanında müstəqil və özünü təmin edən medianın yaradılması üçün ilk cəhdləri özündə cəmləşdirərək kütləvi informasiya vasitələrindən birini xalqımızın tarixi yaddaşından silməyə çalışır. FM radio tezlik diapazonu 50-dən çox yeni radiostansiyanı yerləşdirməyə imkan versə də, Şura 27 ildir milli qəhrəmanın adını daşıyan radio tezliyini satmaq niyyətindədir.

Azərbaycan bu gün rəhbərliyiniz altında möhtəşəm çoxşaxəli islahatlar aparmağa başlamış, intensiv və uğurlu siyasi və iqtisadi inkişafın yeni bir mərhələsini keçib, bu, şübhəsiz ki, ölkənin çiçəklənməyə doğru irəliləməsində yeni bir mərhələ olacaqdır. Eyni zamanda, Azərbaycan hələ də təkcə hərbi qarşıdurma şəraitində deyil, həm də təcavüzkar ölkə ilə sərt, barışmaz informasiya müharibəsi şəraitində yaşayır. Təəssüf ki, bu tarixi dövrdə bəzi qüvvələr ön cəbhədə ölən mərhum jurnalistin adını silmək cəhdi ilə milli dəyərləri devalvasiya etdilər. Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarının adları yaddaşlardan silinsə, cəmiyyət yeni nəsillərin vətənpərvərlik ruhunu necə formalaşdıra bilər?

Hər hansı bir başqa ölkə qorxmaz bir reportyorun adı ilə danışan bir radio stansiyası ilə fəxr edərdi. İndi biz Çingiz Mustafayevin şücaətini unutdurmağa, bununla da Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən adları və digər qəhrəmanları xalqın yaddaşından silməyə çalışırıq.

Zadəgan Əliyevlər ailəsinin bütün nümayəndələri, Ulu Öndər Heydər Əliyevdən başlayaraq, Prezident İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və H.Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva dəfələrlə ən yüksək tribunalardan olan çıxışlarında Çingiz Mustafayevin Azərbaycan gəncliyinin tərbiyəsi və formalaşması baxımından əhəmiyyətini qeyd ediblər.

Biz əminik ki, Siz ədalətli qərar qəbul edəcəksiniz və Vətən uğrunda özünü qurban vermiş jurnalistin adını unutdurmağa imkan verməyəcəksiniz, yəni ANS ÇM - 102 FM radiostansiyası Çingiz Mustafayevin adını daşıyacaqdır.

Müraciət edən şəxslər:

Azərbaycanın Xalq artisləri Afaq Bəşir qızı, Afaq Məlikova, Xuraman və Fidan Qasımovalar, Təranə Muradova, Mənsum İbrahimov, Rasim Balayev, Brilliant Dadaşova, Murad Dadaşov, Zülfiyyə Xanbabayeva, Siyavuş Kərimi, Fəxrəddin Manafov, Faiq Ağayev, Nurəddin Mehdixanlı, xalq yazıçıları Anar Rzayev, Çingiz Abdullayev, xalq şairləri Ramiz Rövşən, Sabir Rüstəmxanlı, Əməkdar artistlər Tahir İmanov, Fəxriyyə Xələfova, rejissorlar Ayaz Salayev, Eldar Quliyev, Oktay Mirqasımov, Vasif Babayev, Mehriban Ələkbərzadə, tanınmış jurnalistlər Arif Əliyev, Mais Məmmədov, Elbrus Erud, Qulu Məhərrəmli, Mehman Əliyev, Rauf Arifoğlu, Eynulla Fətullayev, Tofiq Abbasov, Elçin Şıxlı, dirijor Rauf Abdullayev, bəstəkar Cahangir Zülfüqarov, rejissor Cəmil Quliyev, teatr rejissoru Cənnət Səlimova, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Elmira Abbaslı, tanınmış sənətkarlar Fərid Ələkbərov və Nərminə Vəliyeva, ictimai xadim Tənzilə Rüstəmxanlı, ölkənin elmi ictimaiyyətinin nümayəndələri: professor Vəfa Quliyeva, professor Bədirxan Əhmədli, professor Valeh Mirzəzadə, professor Solmaz Tohidi-Rüstəmova, Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Müzəffərli, professor Nəsiman Yaqublu, professor Kamil İbrahimov, tarix elmləri doktoru Firdovsiyə Əhmədova...

